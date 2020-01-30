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Умерла звезда шоу «Голос»

Наташи Стюарт не стало на 44 году жизни.

Умерла звезда шоу «Голос»
Наташа Стюарт. Фото: Инстаграм

В Сиднее скончалась звезда австралийской версии шоу «Голос» — 43-летняя Наташа Стюарт. О трагической кончине исполнительницы заявили зарубежные издания. Причиной смерти Стюарт стал рак молочной железы. Наташа боролась за жизнь два года, однако опухоль оказалась сильнее медицинского вмешательства.

The Sun отмечает, что Стюарт скончалась в стенах больницы Святого Винсента. Соболезнования родственникам певицы поспешили выразить ее коллеги по сцене, а также ведущая шоу — Соня Крюгер. На личной странице в Twitter она написала, что ей «очень грустно слышать, что общая подруга проиграла жизненно важную борьбу».

«Сияющий свет, чья красота, талант и страсть будут упущены. Мои мысли находятся с ее друзьями и семьей», — сказала она.

Певец Дэвид Кэмпбелл рассказал, что многих до слез трогали улыбка и тон голоса Таши, когда она общалась. Артисты до последнего старались навещать Стюарт в больнице.

«Мы говорили обо всех замечательных концертах, которые мы давали вместе. А потом мы спели ей в последний раз. Я буду скучать по ее голосу и ее компании», — сказал он.

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Наташа Стюартшоу Голос
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Умерла звезда шоу «Голос»
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