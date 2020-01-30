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«Эффект Анастасии Макеевой»: Богатырева рассказала о ретивом характере сына Полищук

Ранее подруга актера рассказывала, как он ее избил прямо на съемочной площадке.

«Эффект Анастасии Макеевой»: Богатырева рассказала о ретивом характере сына Полищук
Макееву много лет назад избил сын Полищук/http://globallookpress.com/

Актриса Виктория Богатырева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о ретивом характере своего гражданского супруга Алексея Макарова, сына звездной актрисы Любови Полищук.

Ведущий Борис Корчевников вспомнил, как у него в студии была бывшая подруга Макарова актриса Анастасия Макеева. Она рассказывала, что однажды прямо на съемочной площадке в Тунисе актер распустил руки. «Меня «скорая» в больницу увезла. И это не я нечаянно наткнулась на его кулак. Он меня при всех избил», — рассказывала ранее Макеева.

Как отметила Виктория Богатырева, когда вышла программа о Макеевой, они как раз жили с Макаровым. Он говорил матери своего ребенка, что это не было избиением. Якобы он всего лишь дал Макеевой пощечину, потому что она зачитала откровенные стихи.

«Леша — сильный человек. Может случайно задеть и будет синяк. У нас был один момент, когда он едва меня не ударил. Я сказала: «Ну что, давай повторим эффект Анастасии Макеевой. Ты хочешь последствия? Давай!» Скажу так: я такой человек, который растворяется в мужчине. Я его действительно полюбила. Считала, что смогу ему помочь, исправить ситуацию. Я видела, что он был недолюбленным с детства, хотела его отогреть. Но на самом деле ему хорошо только с самим собой», — заявила Виктория Богатырева.

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Тэги:

Алексей МакаровАнастасия МакееваВиктория БогатыреваПрограмма "Судьба человека"Тунис
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«Эффект Анастасии Макеевой»: Богатырева рассказала о ретивом характере сына Полищук
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