Тотьмянина в память о маме поделилась архивным снимком

Фигуристка до сих пор не может смириться с уходом близкого человека.

11 лет назад мама олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной Наталья Васильевна попала в тяжелейшую аварию. Опытная водительница отвлеклась на своих собак, которые находились с ней в салоне, и врезалась в столб. Женщина погибла, не приходя в сознание, в военно-медицинском госпитале в Санкт-Петербурге.

Для фигуристки это стало огромным ударом. Татьяна признается, что до сих пор так и не смогла смириться с утратой.

Когда-то Татьяна вместе с мамой осталась без жилья, они долго скитались по съемным углам, жили в подвальном помещении подсобки и даже на вокзале. Но это только сплотило и закалило женщин.

Чтобы дать дочери достойное образование, Наталья Васильевна работала на нескольких работах, хваталась за любой труд. Тотьмянина долгое время шутила, дескать ради того, чтобы она встала на лед, мама весь Питер перемыла. Поэтому свои спортивные победы фигуристка всегда делила на двоих: себя и маму.

В день ее гибели звезда российского льда разместила в своем блоге архивное фото с Натальей Васильевной, подписав его коротко: «11 лет… Мама».