СМИ: блогеру Давидычу стало плохо на съемках «Последнего героя»

Журналисты сообщили о том, что участник нового сезона шоу «Последний герой» на ТВ-3, 38-летний Эрик Давидыч, едва не погиб на съемках. На днях стало известно, что автоблогер наравне с другими знаменитостями получил уникальное предложение побороться за звание самого стойкого участника. Также ходили слухи, что Давидыч даже уехал на Филиппины, оставив дома свою невесту.

Теперь же появилась информация, что пребывание на острове сказалось на здоровье блогера не лучшим образом. Так, Mash отмечает, что в определенный момент Китуашвили почувствовал себя плохо после голодания и долгого пребывания на жаре. Нагрузка, по неподтвержденной пока информации, оказалась ощутимой – корреспонденты отмечают, что Давидыч оказался чуть ли не на грани комы. Медики поставили ему диагноз «гипоклемия» на фоне сахарного диабета.

В доказательство случившегося СМИ также приводят слова самого пострадавшего. Давидыч рассказал, что в какой-то момент почувствовал слабость и не смог стоять на ногах. Официального подтверждения от организаторов шоу пока не поступало.

Важно! Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.