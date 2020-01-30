Сергей Зверев подумывает уйти из шоу-бизнеса и заняться политикой

Король гламура в последнее время лучше ощущает себя в роли общественного деятеля.

Стилист Сергей Зверев сделал громкое заявление на предпоказе документального фильма «Без Байкала?». Лента была снята в защиту водоема.

Король гламура в разговоре с корреспондентом КП заявил, что уже сыграл свою роль в шоу-бизнесе и гораздо лучше себя чувствует в качестве экозащитника. Правда, оговорился, что здесь есть какие-то «нюансы», которые еще нужно обдумать.

А пока Сергей Зверев прекрасно вжился в образ общественника и защитника природы. Он периодически устраивает экоакции у озера Байкал, был замечен на одиночном пикете возле Кремля, лично выходил чистить берег водоема. Известный блогер Эрдэм Гомбоев даже предложил вручить Сергею Звереву медаль за заслуги перед Бурятией.

На слова о том, что он потерял былую популярность, король гламура реагирует спокойно и даже мудро.

«Если я стал меньше мелькать по телевизору, это не значит, что я стал менее популярен. Я считаю, что сделал больше здесь и здесь был нужнее, чем в нелепой роли на экране», — сказал он.

Стилист не скрывает, что увлекся своей общественной деятельностью и готов идти дальше – в политику. Но только в том случае, если его позовет туда народ.