НОВОСТИ

Дмитрий Маликов захотел отдать маленького сына в борьбу

Композитор рассказал Ивану Урганту, что он расходится с супругой во взглядах на будущее двухлетнего Марка.

Дмитрий Маликов захотел отдать маленького сына в борьбу
Певец Дмитрий Маликов. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Дмитрий Маликов захотел отдать двухлетнего сына Марка на борьбу. О своем желании вырастить из малыша настоящего мужчину 50-летний исполнитель рассказал Ивану Урганту на съемках одноименной передачи.

Дмитрий отметил, что в его жизни был эпизод, когда ему пришлось отстаивать себя и симпатию к девушке на кулаках. После этого он убедился – юноша должен заниматься борьбой, чтобы избегать конфликтов.

Маликов также рассказал, что его супруга против борьбы и предпочла бы пристроить Марка на балет. Дмитрий же как глава семейства уверен, что это плохая идея.

«Борцы достигают цели, они всегда идут до конца. А балетные всегда такие… Ну я с ними всю жизнь имею дело. Хочу, чтобы мой сын хорошо боролся, чтобы умел постоять за себя и был в превосходной спортивной форме», — озвучил свои соображения Маликов.

Дмитрий также рассказал, что первым словом его мальчика стало сложное слово «аккуратненько». Его он услышал от родительницы. Любимой же песней Марк называет «Калинку» — он часто просит папу Диму исполнить ее на фортепиано.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вечерний УргантДмитрий МаликовИван УргантМаликов новостиМаликову 50Марк Маликов
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дмитрий Маликов захотел отдать маленького сына в борьбу
Интересно?
Поделись с друзьями: