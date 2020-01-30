Дмитрий Маликов захотел отдать маленького сына в борьбу

Композитор рассказал Ивану Урганту, что он расходится с супругой во взглядах на будущее двухлетнего Марка.

Дмитрий Маликов захотел отдать двухлетнего сына Марка на борьбу. О своем желании вырастить из малыша настоящего мужчину 50-летний исполнитель рассказал Ивану Урганту на съемках одноименной передачи.

Дмитрий отметил, что в его жизни был эпизод, когда ему пришлось отстаивать себя и симпатию к девушке на кулаках. После этого он убедился – юноша должен заниматься борьбой, чтобы избегать конфликтов.

Маликов также рассказал, что его супруга против борьбы и предпочла бы пристроить Марка на балет. Дмитрий же как глава семейства уверен, что это плохая идея.

«Борцы достигают цели, они всегда идут до конца. А балетные всегда такие… Ну я с ними всю жизнь имею дело. Хочу, чтобы мой сын хорошо боролся, чтобы умел постоять за себя и был в превосходной спортивной форме», — озвучил свои соображения Маликов.

Дмитрий также рассказал, что первым словом его мальчика стало сложное слово «аккуратненько». Его он услышал от родительницы. Любимой же песней Марк называет «Калинку» — он часто просит папу Диму исполнить ее на фортепиано.