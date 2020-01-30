Дочь Богомолова подросла и стала очень похожа на мать и бабушку

Константин Богомолов расстался со своей первой супругой Дарьей Мороз в 2018 году. Практически в это же время в народе стали ходить слухи о его романе с Ксенией Собчак, а через год режиссер уже женился на светской львице.

Удивительно, но бывшим супругам удалось сохранить если не теплые, то здоровые партнерские отношения. Дарья в одном из интервью рассказывала, что между ними были гораздо более глубокие отношения, чем просто супружеские. Это позволило им расстаться достойно и уберечь от моральной травмы дочь Аню.

Сейчас девочке 9 лет. И хотя она живет отдельно от папы, часто видится с ним. А на рождественские каникулы ездила в Куршевель не только в его компании, но и новой жены папы Ксении Собчак, а также ее сына Платона. Похоже, что ребятам удалось вместе поладить. Девочка явно растет мудрой и дипломатичной, как мать.

Впрочем, на маму она похожа не только характером, но и внешностью. С годами это стало особенно заметно. На последней фотографии девочка – словно копия своей знаменитой родительницы в тот момент, когда у нее были темные волосы.

«Мамина дочка!» — тут же заметила одна из подписчиц.

Впрочем, кое-кто разглядел в Ане другую родственницу — маму Дарьи Мороз, знаменитую актрису Марину Левтову. К сожалению, она погибла в феврале 2000 года.