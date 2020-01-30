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Климову в белой шубке сравнили с Настенькой из «Морозко»

Актриса отправилась на север европейской части России сразу же после отпуска на Бали.

Климову в белой шубке сравнили с Настенькой из «Морозко»
Екатерина Климова. Фото: Global look press.

42-летняя Екатерина Климова сменила купальник на меха. Буквально вчера звезда отдыхала на Бали в компании своих четверых детей. И уже сейчас появилась в Архангельске.

Напомним, на южных островах актрису видели в компании с Алексеем Чадовым, который ездил отдыхать со своим сыном. Артисты засветились на одной из курортных вечеринок. Впрочем, эту встречу нельзя назвать уединенным свиданием.

Как далась Климовой акклиматизация после отпуска, неизвестно, однако на настроении она явно не отразилась. В своем блоге звезда поделилась кадрами из заснеженного Архангельска, куда сразу уехала по возвращении на родину. На них она весело и с удовольствием хрустит снегом под ногами.

И, судя по подписи на языке эмодзи, Климова весьма рада российской зиме. Фото и видео с севера обозначены сердечком, снежинкой, солнышком и человечком, молитвенно сложившим ладони. Поклонники актрисы поддержали эмоции своей любимицы, заметив сходство с героиней сказки «Морозко» Настенькой.

«Сказка про Морозко», «Тепло ль тебе, девица?», «Боже! Какая красота», «Какая Снегурочка знатная», «Красота и этот бесподобный звук!» — написали в комментариях.

Скриншот блога Климовой. Фото
Скриншот блога Климовой. Фото: https://www.instagram.com/klimovagram/
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Климову в белой шубке сравнили с Настенькой из «Морозко»
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