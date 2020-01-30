«Степаненко сейчас непросто»: подруга рассказала, как живет бывшая жена Петросяна

Подруга юмористки Елены Степаненко рассказала, как живет женщина после развода со своим супругом Евгением Петросяном. Как она отметила, юмористка очень переживает. За годы совместной жизни она очень привязалась к супругу. Сейчас же ей, по сути, надо строить свою жизнь заново.

«Степаненко сейчас непросто. Для нее Евгений Петросян был всем. Теперь ей приходится строить свою жизнь заново, одной», — сказала подруга юмористки.

Между тем очень помогает женщине дочь Петросяна Викторина. Она, как известно, стала чаще в последнее время прилетать в российскую столицу из Америки. При этом останавливается в доме мачехи, а не родного отца.

Выбор папы, который в прошлом году женился на тридцатилетней помощнице Татьяне Брухуновой, она не одобряет. Викторина вместе с Еленой Степаненко ходят в один из модных ресторанов Москвы, где подолгу разговаривают.

Любопытно, что Викторина попросила отца оставить Елене Степаненко роскошную библиотеку. Правда, сатирик просьбу дочки проигнорировал.

Кстати, сама Елена Степаненко уже сказала, что после ее смерти все отойдет падчерице. Она, как уверяет подруга, прямо сказала дочери Петросяна: «Вы моя семья, ближе у меня никого нет, поэтому все достанется вам», сообщает «Собеседник».