Орбакайте бросила костыли и встала на велосипед

Кристина Орбакайте на днях получила перелом лодыжки на репетиции. Из-за этого певица была вынуждена отменить февральские концерты и спектакли и перенести их на более поздний срок. Почти два месяца звезда не сможет наступать на поврежденную ногу.

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Однако, несмотря на травму, Кристина не потеряла чувство юмора и бодрость духа. В своем блоге то ли в шутку, то ли в серьез, она заявила, что нашла приемлемый для себя способ передвижения с больной ногой. Дескать, на костылях ей ходить не понравилось: неудобно и больно.

Теперь она ставит ногу, согнув в колене, на четырехколесный велосипедик, и легко катится по улице, отталкиваясь здоровой ногой от асфальта. Несмотря на трагичность ситуации, выглядит это довольно забавно.