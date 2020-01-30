Орбакайте бросила костыли и встала на велосипед

Кристина Орбакайте на днях получила перелом лодыжки на репетиции. Из-за этого певица была вынуждена отменить февральские концерты и спектакли и перенести их на более поздний срок. Почти два месяца звезда не сможет наступать на поврежденную ногу.
Однако, несмотря на травму, Кристина не потеряла чувство юмора и бодрость духа. В своем блоге то ли в шутку, то ли в серьез, она заявила, что нашла приемлемый для себя способ передвижения с больной ногой. Дескать, на костылях ей ходить не понравилось: неудобно и больно.
Теперь она ставит ногу, согнув в колене, на четырехколесный велосипедик, и легко катится по улице, отталкиваясь здоровой ногой от асфальта. Несмотря на трагичность ситуации, выглядит это довольно забавно.
«Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом! Мне нравится такой гаджет!» — сказала Орбакайте на видео, которое разместила в Instagram.