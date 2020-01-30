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Орбакайте бросила костыли и встала на велосипед

Недавно звезда сломала ногу и отменила все концерты.

Орбакайте бросила костыли и встала на велосипед
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

Кристина Орбакайте на днях получила перелом лодыжки на репетиции. Из-за этого певица была вынуждена отменить февральские концерты и спектакли и перенести их на более поздний срок. Почти два месяца звезда не сможет наступать на поврежденную ногу.

Однако, несмотря на травму, Кристина не потеряла чувство юмора и бодрость духа. В своем блоге то ли в шутку, то ли в серьез, она заявила, что нашла приемлемый для себя способ передвижения с больной ногой. Дескать, на костылях ей ходить не понравилось: неудобно и больно.

Теперь она ставит ногу, согнув в колене, на четырехколесный велосипедик, и легко катится по улице, отталкиваясь здоровой ногой от асфальта. Несмотря на трагичность ситуации, выглядит это довольно забавно.

«Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом! Мне нравится такой гаджет!» — сказала Орбакайте на видео, которое разместила в Instagram.

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Орбакайте бросила костыли и встала на велосипед
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