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Автор мультфильма про Незнайку Александр Боголюбов попал в больницу

85-летний мультипликатор будет находиться под наблюдением врачей до 3 февраля.

Автор мультфильма про Незнайку Александр Боголюбов попал в больницу
Кадр из мультфильма «Приключения Незнайки»

85-летнего мультипликатора, режиссера Александра Боголюбова госпитализировали в Москве. По данным СМИ, автора мультфильмов «Приключения Незнайки» и «Волшебник изумрудного города» доставили в клинику накануне, 29 января. Что именно стало причиной экстренного обращения к врачам, пока не сообщается, однако предварительно известно, что сейчас врачи находятся рядом с пациентом.

Рядом с отцом дежурит и знаменитый актер Оскар Кучера. ТАСС он пояснил, что причина кроется в возрасте – его родственник уже немолод. Причин для серьезных переживаний Кучера не видит.

«Я надеюсь, что он пошел на поправку. До понедельника будет в больнице. Давайте, не будем переживать. Возраст 85 лет — достаточно серьезный», — сказал он.

Александр Боголюбов — советский режиссёр кино- и мультипликационных фильмов. Постановщик ряда игровых, научно-популярных и кукольных фильмов. Помимо известных всем «Незнайки» и «Волшебника», является автором «Бумеранга», «Мелодии на два голоса» и «Батальоны просят огня».

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Тэги:

Александр БоголюбовВолшебник Изумрудного городаНезнайка на ЛунеОскар Кучера
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Автор мультфильма про Незнайку Александр Боголюбов попал в больницу
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