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«Не прыгаешь четверные — перспектив нет»: Тутберидзе обвинили в уходе Канышевой из одиночного катания

Как считают некоторые фанаты, наставница выжимает все соки из своих подопечных.

«Не прыгаешь четверные — перспектив нет»: Тутберидзе обвинили в уходе Канышевой из одиночного катания
Методы работы Тутберидзе некоторые специалисты и фанаты называют варварскими/http://globallookpress.com/

Фанаты 14-летней фигуристки Алены Канышевой раскритиковали методы работы тренера Этери Тутберидзе со своими подопечными. Напомним, на днях юная спортсменка заявила, что вынуждена завершить свои выступления в женском одиночном катании.

Всему виной травма, которую она получила еще в 2018 году. Последние два года она пыталась избавиться от ее последствий, но боль не позволяла выполнять всю прыжковую нагрузку в полном объеме. Теперь Алена Канышева будет выступать в танцах на льду.

Между тем некоторые фанаты считают, что фигуристка могла бы продолжать выступление в одиночном катании, если бы Этери Тутберидзе не выжимала из подопечных все соки в юном возрасте.

«В интервью Тутберидзе говорила, как хочет, чтобы Алена была у нее в команде. В итоге переманила и покалечила», «Ее система обучения такова, что если не прыгаешь четверные, то перспектив у тебя нет. Цурская и Тараканова — чудные фигуристки, но она их выгнала без перспектив», — заметили фанаты, слова которых приводит «СтарХит».

Отметим, что споры о методах работы Этери Тутберидзе продолжаются уже не первый год. Одни считают, что она действует правильно, потому что есть результат. Другие называют подобные тренировки с юными спортсменками очень жесткими.

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Алена КанышеваНовости googleфигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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«Не прыгаешь четверные — перспектив нет»: Тутберидзе обвинили в уходе Канышевой из одиночного катания
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