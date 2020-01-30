«Не прыгаешь четверные — перспектив нет»: Тутберидзе обвинили в уходе Канышевой из одиночного катания

Фанаты 14-летней фигуристки Алены Канышевой раскритиковали методы работы тренера Этери Тутберидзе со своими подопечными. Напомним, на днях юная спортсменка заявила, что вынуждена завершить свои выступления в женском одиночном катании.

Всему виной травма, которую она получила еще в 2018 году. Последние два года она пыталась избавиться от ее последствий, но боль не позволяла выполнять всю прыжковую нагрузку в полном объеме. Теперь Алена Канышева будет выступать в танцах на льду.

Между тем некоторые фанаты считают, что фигуристка могла бы продолжать выступление в одиночном катании, если бы Этери Тутберидзе не выжимала из подопечных все соки в юном возрасте.

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«В интервью Тутберидзе говорила, как хочет, чтобы Алена была у нее в команде. В итоге переманила и покалечила», «Ее система обучения такова, что если не прыгаешь четверные, то перспектив у тебя нет. Цурская и Тараканова — чудные фигуристки, но она их выгнала без перспектив», — заметили фанаты, слова которых приводит «СтарХит».

Отметим, что споры о методах работы Этери Тутберидзе продолжаются уже не первый год. Одни считают, что она действует правильно, потому что есть результат. Другие называют подобные тренировки с юными спортсменками очень жесткими.