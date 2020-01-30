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«Мужчины считают, что у Юлии не меньше четвертого»: Михалкова использовала пуш-ап на сцене

Бывшая звезда «Уральских пельменей» пользовалась во время выступлений хитрой уловкой.

«Мужчины считают, что у Юлии не меньше четвертого»: Михалкова использовала пуш-ап на сцене
Михалкова использовала на сцене пуш-ап/https://www.instagram.com/mihalkova/

Помощники бывшей звезды шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой в Instagram разместили пост, который посвятили уральской красавице. Она опубликовала снимок звезды, которая сейчас отдыхает на Багамах. На фотографии Юлия Михалкова в купальнике. Она счастлива и наслаждается отдыхом.

Между тем помощники раскрыли крайне любопытную деталь из ее прошлого. Оказывается, на сцене бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» использовала пуш-ап. Этот прием ей пригождался, когда она играла знойных и роковых красоток.

Как отметили помощники, до сих пор свежи воспоминания, как они мастерили для нее четвертый, а то и пятый размер груди. Для этого использовались специальные технологии. Потом в зале мало кто мог понять, что грудь Юлии Михалковой на самом деле значительно меньше.

«Мужчины считают, что у Юлии не меньше четвертого. А женщина гадают, в какой клинике она их делала», — отметили помощники Юлии Михалковой. В конце поста они отметили, что на самом деле у юмористки «честный второй» размер груди. При этом она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов.

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БагамыНовости googleшоу "Уральские пельмени"Юлия Михалкова
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«Мужчины считают, что у Юлии не меньше четвертого»: Михалкова использовала пуш-ап на сцене
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