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«Коронавирус – не шутка»: Руденко снял людей в масках в Шереметьево

В аэропорту звезда «Бедной Насти» обратился к своим подписчикам.

«Коронавирус – не шутка»: Руденко снял людей в масках в Шереметьево
Анатолий Руденко. Фото Global look press

Звезда «Бедной Насти», «Возвращения Мухтара» и «Каменской-2» Анатолий Руденко, приехав в аэропорт Шереметьево, пришел в ужас от количества людей в медицинских масках. Судя по всему, эхо коронавируса дошло и до России.

Впечатленный увиденным, артист записал видео для своего Instagram, в котором действительно мелькают несколько стюардесс азиатской внешности в масках.

«Неожиданно на терминал Д напали ниндзя. Очень много людей с масками на лицах. Видимо, коронавирус – это не шутка. Чувствую, что будет новый бум коммерческий – маски с вашим статусом, настроением. Реально много людей в масках! Очуметь! Не хочется шутить на эту тему, но прямо очень много людей…» – сказал он в камеру.

Актер признался, что не задумывался о проблеме, пока не попал в аэропорт. «На самом деле это очень страшно! Будьте аккуратнее!» – призвал людей артист и предложил рассказать, как обстоят дела в других городах.

Одной из первых на призыв Анатолия ответила его мама, заслуженная артистка Любовь Руденко.

«Сынуль, сейчас везде многие в масках – в метро, в магазинах, в салоне красоты… Как говорится, «береженого Бог бережет» или «лучше перебдеть, чем недобдеть»», – обратилась к отпрыску актриса.

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Анатолий РуденкоАнатолий Руденко личная жизнькоронавирусЛюбовь Руденко
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«Коронавирус – не шутка»: Руденко снял людей в масках в Шереметьево
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