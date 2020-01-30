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Дружат с пеленок: Пресняков опубликовал детское фото с Маликовым

Артисты всегда шли рука об руку.

Дружат с пеленок: Пресняков опубликовал детское фото с Маликовым
Дмитрий Маликов. Фото: Global look press

Владимиру Преснякову – 51 год, Дмитрию Маликову – 50 лет, судьбы артистов на удивление похожи. Они как будто идут в параллель друг другу.

Оба выросли в творческих семьях, где папы и мамы были музыкантами, оба впитали любовь к творчеству с пеленок. Практически одновременно они стали популярными. Пресняков прославился после выхода фильма «Выше радуги» в 1986 году, где исполнил песни для главного героя. Маликов – в 1987 году, когда выступил на «Песне года».

Но оказалось, что певцы не только одновременно творили и становились популярными на российской эстраде. Они дружили с детства. Владимир Пресняков в своем блоге обнародовал архивный снимок, на котором стоит рядом с Дмитрием Маликовым. На мальчиках одинаковые футболки и оба пребывают в том прекрасном возрасте, который принято называть «детсадовским».

«Добро пожаловать в наш клуб, очень люблю тебя и дорожу нашей дружбой», — подписал снимок музыкант.

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Дружат с пеленок: Пресняков опубликовал детское фото с Маликовым
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