«Подарок на день рождения»: бывшую жену Аршавина выселяют из квартиры с детьми

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина намекнула в Instagram, что спортсмен собирается выселить ее с детьми из квартиры. Если, конечно, фото официального требования о выселении можно назвать намеком.

37-летняя Алиса Казьмина опубликовала документ, согласно которому ее бывшая свекровь требует, чтобы женщина и двое ее детей покинули квартиру в Санкт-Петербурге, собственником которой является сама Татьяна Аршавина. «Неугодные квартиранты» должны освободить жилое помещение до 1 марта, иначе с ними будут разбираться через суд.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — иронично написала Алиса (у ее с футболистом общего ребенка Есении день рождения — 11 февраля).

Похоже, семью Аршавиных ждет очередной скандал. Напомним, после расставания с Юлией Барановской футболист начал встречаться с моделью и журналисткой Алисой Казьминой, с которой познакомился в Лондоне, у девушки уже были дети от первого брака. В 2016 году влюбленные поженились, но уже через год заговорили о разводе, и их жизнь превратилась в один большой скандал. Алиса обвиняла супруга в постоянных изменах и подозревала, что с Барановской у него не все закончено.

В 2019 году развод был окончательно оформлен, а позже стало известно, что у Алисы новый состоятельный жених. Возможно, именно в свете этого мать Аршавина попросила бывшую невестку с вещами на выход. Но странно: почему же дочка футболиста тоже должна съезжать?