НОВОСТИ

«Подарок на день рождения»: бывшую жену Аршавина выселяют из квартиры с детьми

Алиса Казьмина получила документ, согласно которому должна съехать из квартиры до 1 марта.

«Подарок на день рождения»: бывшую жену Аршавина выселяют из квартиры с детьми
Алиса Казьмина снова собралась замуж, а тут проблемы с жильем. Фото: www.instagram.com/kazmina_alisia__mb/

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина намекнула в Instagram, что спортсмен собирается выселить ее с детьми из квартиры. Если, конечно, фото официального требования о выселении можно назвать намеком.

37-летняя Алиса Казьмина опубликовала документ, согласно которому ее бывшая свекровь требует, чтобы женщина и двое ее детей покинули квартиру в Санкт-Петербурге, собственником которой является сама Татьяна Аршавина. «Неугодные квартиранты» должны освободить жилое помещение до 1 марта, иначе с ними будут разбираться через суд.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — иронично написала Алиса (у ее с футболистом общего ребенка Есении день рождения — 11 февраля).

Похоже, семью Аршавиных ждет очередной скандал. Напомним, после расставания с Юлией Барановской футболист начал встречаться с моделью и журналисткой Алисой Казьминой, с которой познакомился в Лондоне, у девушки уже были дети от первого брака. В 2016 году влюбленные поженились, но уже через год заговорили о разводе, и их жизнь превратилась в один большой скандал. Алиса обвиняла супруга в постоянных изменах и подозревала, что с Барановской у него не все закончено.

В 2019 году развод был окончательно оформлен, а позже стало известно, что у Алисы новый состоятельный жених. Возможно, именно в свете этого мать Аршавина попросила бывшую невестку с вещами на выход. Но странно: почему же дочка футболиста тоже должна съезжать?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Адрей АршавинАлиса Казьминавыселение детейжена футболистаквартираНовости googleРазвод
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Подарок на день рождения»: бывшую жену Аршавина выселяют из квартиры с детьми
Интересно?
Поделись с друзьями: