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«Оперировать пока нельзя»: молодой кавээнщик неожиданно впал в кому

Московская команда «Армянская сборная» собирает деньги на операцию товарищу.

«Оперировать пока нельзя»: молодой кавээнщик неожиданно впал в кому
КВНщику требуется сложная операция. Фото: Global Look Press

Команда КВН «Армянская сборная» просит помощи в социальных сетях. Ее член — 24-летний Овик Григорян — впал в кому.

Кавээнщики рассказали, что в начале года у молодого человека был инсульт. Пару недель он пролежал в больнице, пошел на поправку и, выписавшись, поехал отдыхать с друзьями. Но 23 января мужчина неожиданно закричал от боли и потерял сознание.

«Его забрали в реанимацию с диагнозом аневризма. Сейчас Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя», — сообщается на странице команды в Instagram, там же опубликованы документы из больницы, подтверждающие состояние артиста.

Сейчас друзья и близкие Григоряна собирают деньги на сложную операцию и необходимый медицинский уход за мужчиной. Две трети от суммы в 1,5 миллиона рублей уже удалось достать.

Добавим, что московская команда «Армянская сборная» являются полуфиналистами Премьер-лиги КВН и в 2020 году приглашены в Высшую лигу телеигры.

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Тэги:

болезни мозгаболезньВысшая Лига КВНКВНкомаОвик Григоряноперация
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«Оперировать пока нельзя»: молодой кавээнщик неожиданно впал в кому
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