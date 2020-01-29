«Оперировать пока нельзя»: молодой кавээнщик неожиданно впал в кому

Команда КВН «Армянская сборная» просит помощи в социальных сетях. Ее член — 24-летний Овик Григорян — впал в кому.

Кавээнщики рассказали, что в начале года у молодого человека был инсульт. Пару недель он пролежал в больнице, пошел на поправку и, выписавшись, поехал отдыхать с друзьями. Но 23 января мужчина неожиданно закричал от боли и потерял сознание.

«Его забрали в реанимацию с диагнозом аневризма. Сейчас Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя», — сообщается на странице команды в Instagram, там же опубликованы документы из больницы, подтверждающие состояние артиста.

Сейчас друзья и близкие Григоряна собирают деньги на сложную операцию и необходимый медицинский уход за мужчиной. Две трети от суммы в 1,5 миллиона рублей уже удалось достать.

Добавим, что московская команда «Армянская сборная» являются полуфиналистами Премьер-лиги КВН и в 2020 году приглашены в Высшую лигу телеигры.