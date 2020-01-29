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Экспертное мнение: из-за коронавируса могут подорожать «айфоны» и другая электроника

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ожидает возможные проблемы с логистикой в охваченном эпидемией Китае.

Экспертное мнение: из-за коронавируса могут подорожать «айфоны» и другая электроника
Проблемы в Китае могут спровоцировать подорожание производимых там смартфонов. Фото: globallookpress.com

Эпидемия коронавируса, разбушевавшаяся в Китае, может нарушить логистику многих крупных производителей электроники. В частности, возможны перебои с поставками смартфонов в Россию, из-за чего на гаджеты поднимутся цены. Такие прогнозы озвучил в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Речь идет о ряде городов, которые «закрыли» из-за вируса. Вместе с людьми в этих населенных пунктах заблокированы и товары, в том числе и комплектующие для телефонов.

«Я думаю, что с точки зрения производства проблем не будет. А с точки зрения себестоимости продукции, она может вырасти, потому что уже сегодня есть тенденция: начиная с прошлой недели крупные поставщики продают большие партии «памяти», дисплеев. Это говорит о том, что крупные производители, такие как Samsung, BBK, закупают большие объемы, чтобы обезопасить себя именно от логистических проблем, изоляции городов», — прокомментировал Муртазин.

Что касается Apple, то эксперт предположил, что во втором финансовом квартале их выручка может упасть на 2 миллиарда долларов, что примерно составляет 3-4%. Этого говорит о том, что пока проблема незначительна.

Справка Teleprogramma.pro: Эльдар Муртазин — ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор Mobile-Review.com, автор книг и научных публикаций. Принимал участие в разработке большого числа мобильных телефонов и смартфонов для различных компаний. Известный во всем мире эксперт по мобильным телефонам.

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iPhoneайфонКитайкоронавирусмобильный телефонНовости googleподорожаниесмартфоны
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Экспертное мнение: из-за коронавируса могут подорожать «айфоны» и другая электроника
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