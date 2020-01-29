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«У меня есть некие сомнения»: отец Децла потребовал сделать ДНК-тест для внука

Александр Толмацкий заявил, что Юлия уходила от артиста и родила ребенка в квартире в Санкт-Петербурге в не лучших условиях.

«У меня есть некие сомнения»: отец Децла потребовал сделать ДНК-тест для внука
Александр Толмацкий. фото: globallookpress.com/

Кирилл Толмацкий, также известный как Децл, неожиданно скончался в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске. Ему стало плохо после собственного концерта. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Экспертиза показала, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Известно, что артист очень любил свою мать Ирину, а с отцом Александром последние 15 лет жизни не общался, хотя он был его продюсером в начале карьеры.

Супругой Децла все считали Юлию Толмацкую, которая родила от него сына Меркурия Антония Иоанна, которого близкие называют Тони. Сейчас мальчику уже 14 лет. Он живет с мамой, которая не дает ему видеться с бабушкой и дедушкой. Подробностями сложившейся ситуации отец Кирилла поделился в эфире передачи «Прямой эфир». Он подтвердил, что уже давно не видел внука.

Толмацкий негативно высказался о бывшей пассии своего сына. Он рассказал, как Децл прятал от нее ребенка, когда Тони был еще младенцем. Более того, продюсер заявил, что в документах у его внука стоит прочерк в данных об отце. Он уверен, что и отчества у ребенка нет. Кирилл считал Тони своим сыном и заботился о нем, а вот с матерью ребенка у него были конфликты. «Они не могли договориться о разных вещах. Юлия не вписала его отцом, таким образом пытаясь на него влиять», — говорили в окружении артиста.

Децл с сыном
Децл с сыном. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

«Вообще все очень странно, все очень сомнительно. Насколько я знаю, она объявила ему о беременности на третьем месяце. Якобы она не знала. Рожали где-то непонятно где в Питере, на какой-то квартире. Когда я ей предложил вписать Кирилла в свидетельство о рождении и сделать ребенку счета, почему она не сделала этого? Почему она собрала вещи и ушла из дома? Она уходила от Кирилла. С кем она жила в этот момент? Сейчас она представляется верной супругой, но она не супруга. Она была его сожительницей. Она серьезно подорвала ему здоровье своим поведением», — высказался Александр.

Отец Децла хочет провести ДНК-экспертизу. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Более того, он признался, что сейчас Юлия подала заявление в суд. Она хочет доказать, что потеряла кормильца и призвала родителей Децла в качестве ответчиков. «Пыталась признать Тони сыном без экспертизы, но у меня теперь есть некие сомнения. Я хочу сделать эту экспертизу. Я хочу быть точно уверен, что это его сын. Более того, даже если экспертиза покажет что-то не то, я и Ирина все-равно будем относиться к нему, как к внуку», — заверил отец звезды.

 

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«У меня есть некие сомнения»: отец Децла потребовал сделать ДНК-тест для внука
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