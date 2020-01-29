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Николаев вспомнил, как Пугачева купила у алкоголика ему на день рождения щенка

Собачку в итоге дочь композитора от первого брака Юлия назвала Ладой.

Николаев вспомнил, как Пугачева купила у алкоголика ему на день рождения щенка
Николаев вспомнил подарок, полученный от Пугачевой/http://globallookpress.com/

Композитор Игорь Николаев вспомнил забавный случай, когда он получил в подарок от певицы Аллы Пугачевой, своей давней подруги, на день рождения собачку. Как отметил исполнитель, однажды Примадонна накануне его дня рождения приехала к нему в гости. Она попросила ее покатать. В итоге они решили использовать для передвижения санки.

В какой-то момент санки застряли на дороге, где не было снега. На звезд в этот момент летел автобус. К счастью, водитель дал по тормозам и транспортное средство остановилось в паре метров от композитора и исполнительницы.

Как признался Николаев, водитель выскочил из автобуса с монтировкой с намерением их поколотить. Но тут Пугачева, которую знала вся страна, сняла шляпу и заявила, что теперь они будут кататься на автобусе. Водитель, который узнал звезду, опешил и согласился их покатать. По словам композитора, они сделали кружок вокруг его района и пошли гулять дальше.

Около киоска «Союзпечати» Пугачева спросила давнего друга, что ему подарить. Дело в том, что по сахалинскому времени, где и родился исполнитель, наступил уже его день рождения.

«А у киоска стоит алкаш в тулупчике и достает из-за пазухи маленькую дворняжку со словами: «Купите щенка!» Алла смеется: «Вот тебе подарок!» Эту собачку моя старшая дочь Юля назвала Ладой», — заявил Игорь Николаев, слова которого приводит портал «7 дней».

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Николаев вспомнил, как Пугачева купила у алкоголика ему на день рождения щенка
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