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Дмитрий Маликов определился, когда устроит свадьбу с Еленой Изаксон

Музыкант признался, что пышного торжества у них так и не было.

Дмитрий Маликов определился, когда устроит свадьбу с Еленой Изаксон
Маликов пообещал в 2030 году устроить свадьбу с Изаксон/http://globallookpress.com/

Музыкант Дмитрий Маликов, которому 29 января исполнилось 50 лет, заявил, что у него так и не было пышной свадьбы с женой Еленой Изаксон.

По его словам, они долгое время жили в гражданском браке. Он не делал предложения, а Елена не настаивала на свадьбе. В 2000 году у пары родилась дочь Стефания. Они пошли в ЗАГС, где все были очень удивлены, что они до сих пор не расписаны.

«И мы зарегистрировали отношения. Но к свадьбе были не готовы. Вот когда будет 30 лет браку, думаю, надо будет отгулять – устроим свадьбу», — заявил популярный исполнитель.

По словам Маликова, он безумно счастлив, что в его жизни появился сын Марк. Недавно ему исполнилось два годика. Как отметил певец, рождение сына – большая ответственность. Жена высказывала ему по этому поводу свои опасения, но певец очень хотел этого ребенка.

Как отметил Маликов, он понимает, что дочь Стефания выросла и рано или поздно отколется от семьи. У нее взрослое мышление и другие интересы. Сам же Маликов отметил, что не до конца насладился отцовством. Он очень хотел, чтобы родился сын. Так в итоге и получилось, сообщает «АиФ».

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Дмитрий МаликовЕлена ИзаксонМарк МаликовСтефания Маликова
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Дмитрий Маликов определился, когда устроит свадьбу с Еленой Изаксон
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