«Марина была правильным человеком для него»: Андрейченко высказалась о разводе Дунаевского

Ранее композитор признался, что скоро женится в восьмой раз.

Актриса Наталья Андрейченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» прокомментировала развод своего первого мужа композитора Максима Дунаевского с седьмой женой Мариной Рождественской.

В 2002 году Марина подарила композитору дочь Полину. Недавно музыкант заявил, что разводится с Рождественской и вновь женится. Не за горами его восьмая свадьба.

«Я с Мариной говорила по этому поводу. Мы с ней дружим. Марина была правильным человеком для него», — заявила Наталья Андрейченко.

В то же время ведущий Борис Корчевников спросил 63-летнюю актрису, есть ли в ее жизни сейчас любимый мужчина.

«У меня много красивых друзей. Сейчас вот как раз стали в моей жизни снова появляться мужчины. Я всегда открыта для этого. Сейчас я мечтаю встретить свою родственную душу. Очень хочется дружочка. Начался плодотворный и самый большой период моей жизни. Как всегда говорила моя мама: «Шестьдесят лет – это всего лишь десерт жизни», — подметила звезда.