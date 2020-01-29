«У парня были серьезные намерения»: Андрейченко рассказала об ухаживаниях жениха дочери

Как отметила актриса, из-за этого у нее был конфликт с Настасьей Шелл.

Актриса Наталья Андрейченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что в ее жизни был период, когда за ней ухаживал жених дочери. Как отметила звезда, дочка встречалась с молодым человеком. Однако потом девушка начала играть в спектакле своего отца и влюбилась в обычного реквизитора, от которого забеременела.

Вскоре Наталья Андрейченко познакомилась с бывшим ухажером дочери у одного австрийского бизнесмена, и молодой человек стал оказывать ей знаки внимания.

«У парня были серьезные намерения. Он крупный винодел. Его компания производит лучшее вино. Он во всем мире известен. Я, честно, сказать, сама не знала сначала, что у него были отношения с моей дочкой, потом уже выяснилось. Когда мужчина узнал, что Настасья моя дочь, то у него был самый настоящий шок», — отметила она.

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По словам актрисы, дочь из-за той истории какое-то время таила на мать обиду. Впрочем, сейчас у нее прекрасные отношения, как с дочкой, так и с сыном.

По словам Андрейченко, в последнее время она много отдыхает в Мексике. В этой стране у нее свой дом. «Я готова работать дальше. Сейчас буду делать свои лекции и вебинары. Я всегда хотела помогать людям найти себя в этом мире», — отметила актриса.