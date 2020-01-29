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«Она обанкротила нас»: Андрейченко рассказала о Марии Шелл, оказавшейся в сумасшедшем доме

Родная сестра ее второго мужа в какой-то момент свернула с правильного пути.

«Она обанкротила нас»: Андрейченко рассказала о Марии Шелл, оказавшейся в сумасшедшем доме
Андрейченко рассказала о судьбе сестры мужа/http://globallookpress.com/

Актриса Наталья Андрейченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о судьбе родной сестры своего второго мужа актера Максимилиана Шелла — Марии.

Эта швейцарская актриса австрийского происхождения пользовалась невероятной популярностью в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века. Она была суперзвездой немецкого кинематографа. В какой-то момент звезда свернула с правильного пути.

По словам Андрейченко, еще в начале их знакомства Мария Шелл предложила ей баснословную сумму денег, чтобы она не выходила замуж за брата. Как считает актриса, в СССР, если бы она согласилась, то была бы одной из самых богатых женщин страны. Однако она искренне любила Шелла и ответила его сестре отказом.

«Она обанкротила нас. В какой-то момент начала швыряться деньгами. Там дарились студии, филармонии, какие-то невероятные подарки делались всем подряд. А потом мы узнали, что она заложила родовую ферму своей семьи. Богатейшая была женщина, но все состояние разлетелось. За ней ведь в очереди на съемки стояли Мастроянни и Маре. Она в какой-то момент просто заболела и слегла. Муж увез ее в сумасшедший дом», — заявила Наталья Андрейченко.

Как отметила актриса, от сестры мужа она не отвернулась. Навещала ее в больнице.

«Мы разговаривали по душам. Она прислушивалась к моему мнению. Все считали, что она не вставала с постели, но это не так. Когда я ее навещала, то она подходила к окну», — сказала актриса.

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Тэги:

Максимилиан ШеллМария ШеллНаталья АндрейченкоПрограмма "Судьба человека"
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«Она обанкротила нас»: Андрейченко рассказала о Марии Шелл, оказавшейся в сумасшедшем доме
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