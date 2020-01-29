НОВОСТИ

«Одинаковые глаза»: певица Asti впервые показала сестру-блондинку

Тамила оказалась похожей на знаменитую родственницу.

«Одинаковые глаза»: певица Asti впервые показала сестру-блондинку
Asti. Фото: Global look press

Певица Asti (Анна Дзюба) впервые представила в своем Instagram родную сестру Тамилу. Она на 7,5 лет старше своей знаменитой родственницы и является мамой троих детей.

Несмотря на разницу в цвете волос и возрасте, девушки оказались похожими. Это сразу же заметили многие поклонники.

«Красивые и похожи», «У вас одинаковые глаза. Вы очень красивые.», «Улыбки одинаковые», — прокомментировали фотографию фолловеры.

Блог Asti. Скриншот комментариев. Фото
Блог Asti https://www.instagram.com/astiselfmade/. Скриншот комментариев

Asti рассказала своим поклонникам, что в детстве они с Тамилой ненавидели друг друга и даже мечтали, чтобы другой сестры не было. Однако, когда выросли, поняли, что не могут жить друг без друга. Певица даже присутствовала на родах своей сестры.

«А еще ей не верят, что я ее сестра, представляете?» — удивилась Asti.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Artik & AstiАнна ДзюбаГруппа "Artik & Asti"личное фото
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Одинаковые глаза»: певица Asti впервые показала сестру-блондинку
Интересно?
Поделись с друзьями: