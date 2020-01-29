«Одинаковые глаза»: певица Asti впервые показала сестру-блондинку

Певица Asti (Анна Дзюба) впервые представила в своем Instagram родную сестру Тамилу. Она на 7,5 лет старше своей знаменитой родственницы и является мамой троих детей.

Несмотря на разницу в цвете волос и возрасте, девушки оказались похожими. Это сразу же заметили многие поклонники.

«Красивые и похожи», «У вас одинаковые глаза. Вы очень красивые.», «Улыбки одинаковые», — прокомментировали фотографию фолловеры.

Asti рассказала своим поклонникам, что в детстве они с Тамилой ненавидели друг друга и даже мечтали, чтобы другой сестры не было. Однако, когда выросли, поняли, что не могут жить друг без друга. Певица даже присутствовала на родах своей сестры.