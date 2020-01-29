«Одинаковые глаза»: певица Asti впервые показала сестру-блондинку

Певица Asti (Анна Дзюба) впервые представила в своем Instagram родную сестру Тамилу. Она на 7,5 лет старше своей знаменитой родственницы и является мамой троих детей.
Несмотря на разницу в цвете волос и возрасте, девушки оказались похожими. Это сразу же заметили многие поклонники.
«Красивые и похожи», «У вас одинаковые глаза. Вы очень красивые.», «Улыбки одинаковые», — прокомментировали фотографию фолловеры.
Asti рассказала своим поклонникам, что в детстве они с Тамилой ненавидели друг друга и даже мечтали, чтобы другой сестры не было. Однако, когда выросли, поняли, что не могут жить друг без друга. Певица даже присутствовала на родах своей сестры.
«А еще ей не верят, что я ее сестра, представляете?» — удивилась Asti.