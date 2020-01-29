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«Милые бранятся – только тешатся»: Маликов вспомнил удар Ветлицкой «по башке каблуком»

Как сказал исполнитель, тогда случилась обычная бытовая ссора двух молодых людей.

«Милые бранятся – только тешатся»: Маликов вспомнил удар Ветлицкой «по башке каблуком»
Маликов вспомнил ссоры с Ветлицкой/http://globallookpress.com/

Композитор и певец Дмитрий Маликов прокомментировал заявление своей бывшей подруги яркой исполнительницы Натальи Ветлицкой. Они жили какое-то время вместе в восьмидесятых годах прошлого века.

Не так давно Ветлицкая рассказала историю о том, как во время совместной жизни с Маликовым ударила возлюбленного «по башке каблуком». По ее словам, у них порой возникали серьезные ссоры.

Как сказал исполнитель, он уже точно не помнит детали той потасовки. По его словам, просто случилась бытовая ссора двух молодых людей, которые живут вместе.

«В сердцах она меня ударила каблуком и, может быть, даже рассекла мне голову. Но это все было на уровне: милые бранятся – только тешатся», — заявил звездный исполнитель.

Как сказал музыкант, которому 29 января исполнилось 50 лет, с тех пор прошло очень много лет. Чуть позже, когда он уже расстался с Натальей Ветлицкой, на его пути повстречалась нынешняя супруга Елена Изаксон. Он отметил, что после этого началась совершенно новая страница его жизни, сообщает «АиФ».

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Тэги:

Дмитрий МаликовЕлена ИзаксонНаталья ВетлицкаяНовости google
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«Милые бранятся – только тешатся»: Маликов вспомнил удар Ветлицкой «по башке каблуком»
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