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Владимир Кузьмин после возвращения от любовницы обвенчался с бывшей женой

Супруга музыканта Екатерина Трофимов заявила, что они дали с певцом друг другу клятвы верности.

Владимир Кузьмин после возвращения от любовницы обвенчался с бывшей женой
Кузьмин обвенчался с бывшей женой/http://globallookpress.com/

Бывшая жена музыканта Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова заявила, что они с певцом обвенчались. По ее признанию, они дали друг другу клятвы верности.

«Мы планируем пожениться, действительно, пока, правда, не выбрали точную дату, но наверняка все произойдет в этом году», — заявила Трофимова, которая несколько лет назад пережила болезненный развод с музыкантом.

Ранее стало известно, что после расставания с женой Кузьмин стал жить с молодой любовницей яхтсменкой Светланой Карпухиной. При этом его прежняя жена как ни в чем не бывало посещала его концерты. Связь с бывшим мужем она не прерывала. В прошлом году Владимир Кузьмин принял решение вернуться к Екатерине. Она простила былые обиды. При этом известно, что и с любовницей певец не порвал все связи. К примеру, сейчас он снимает для девушки квартиру.

Ранее Екатерина Трофимова отмечала, что причиной расставания с Кузьминым стали вовсе не его измены, а некий кризис в отношениях. Она говорила, что в какой-то момент они просто устали друг от друга. Сейчас же все прошлые обиды забыты и они снова вместе. Причем Екатерина Трофимова ездит на гастроли вместе с музыкантом, сообщает «СтарХит».

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Владимир КузьминЕкатерина ТрофимоваСветлана Карпухина
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Владимир Кузьмин после возвращения от любовницы обвенчался с бывшей женой
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