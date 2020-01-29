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«Копия Коли»: Баскова поздравляют с пополнением под фото с младенцем

В Сети активно обсуждается снимок знаменитости с малышом на руках.

«Копия Коли»: Баскова поздравляют с пополнением под фото с младенцем
Николай Басков. Фото: Global look press.

Многие Интернет-пользователи вовсю обсуждают снимок Николая Баскова в Instagram. На сей раз музыкант сфотографировался не на сцене и даже не со своими друзьями-коллегами, а с младенцем на руках.

Некоторые пользователи поспешили поздравлять певца с пополнением и даже нашли сходство с маленькой девочкой.

«Рада за тебя», «Как назвали-то хоть?», «Копия Коли», «Коля! Малыш на Вас похож!» — пишут в Сети комментаторы.

Впрочем, большинство фолловеров все-таки поняли, что ребенок не имеет родственного отношения к Баскову. Однако считают, что завести девочку музыканту не помешало бы.

«Коленька, срочно задайся целью создать такое чадо! Время идет!», «Желаю Нику, чтобы в его судьбе появился такой же Киндер Сюрприз!», «Присоединяюсь к такому прекрасному пожеланию!», «Даст Бог, это случится в ближайшем будущем у нашего Великолепного Любимчика», — написали люди на фан-страницах музыканта.

Отметим, что у Николая Баскова есть ребенок – 13-летний сын Бронислав от брака со Светланой Шпигель, дочери продюсера Бориса Шпигеля. Их отношения продолжались с 2001 по 2008 годы.

Ранее мы писали о слухах, которые ходят вокруг фигуры Татьяны Брухуновой. Один из Telegram-каналов рассмотрел у жены Петросяна беременность и даже показал фото с животиком. Однако подтверждения этой информации нет.

Скриншот фан-страницы Баскова. Фото
Скриншот фан-страницы Баскова https://www.instagram.com/nikolai_thebest/
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«Копия Коли»: Баскова поздравляют с пополнением под фото с младенцем
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