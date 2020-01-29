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«Она сделала вздох на даче и потеряла сознание»: Гармаш раскрыл детали ухода из жизни Волчек

По словам актера, летом состояние здоровья худрука «Современника» было гораздо хуже, чем зимой.

«Она сделала вздох на даче и потеряла сознание»: Гармаш раскрыл детали ухода из жизни Волчек
Гармаш вспомнил день рождения Волчек/http://globallookpress.com/

Актер Сергей Гармаш озвучил ранее неизвестные детали ухода из жизни Галины Волчек — художественного руководителя театра «Современник», где он служит уже много лет. Как отметил Гармаш, режиссер очень сильно любила жизнь. Она не хотела и думать о смерти. Именно поэтому, как он думает, она и ушла из жизни легко.

При этом актер отметил: он даже рад, хоть это и звучит страшно, что прославленный режиссер ушла из жизни именно так.

«Она сделала вздох на даче и потеряла сознание. Не видела ни реанимации, ни врачей, ничего», — отметил он.

Как сказал Сергей Гармаш, прошлым летом Волчек чувствовала себя намного хуже, чем зимой, когда и ушла из жизни. В свой день рождения, 19 декабря, у нее открылось второе дыхание. Наступил, как он отметил, прилив сил.

Артист вспомнил ее день рождения. Ненадолго он отъехал, а когда вернулся, то все уже разошлись. Оставался на празднике лишь его коллега Владимир Машков.

Гармаш тогда в шутку предложил коллеге бросить театр и пойти работать охранниками к Галине Волчек. Машкову идея понравилась. Он предложил создать ЧОП. Вместе в тот день они смеялись словно дети, сообщает «МК».

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Тэги:

Владимир МашковГалина ВолчекСергей Гармаштеатр "Современник"
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«Она сделала вздох на даче и потеряла сознание»: Гармаш раскрыл детали ухода из жизни Волчек
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