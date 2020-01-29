«Она сделала вздох на даче и потеряла сознание»: Гармаш раскрыл детали ухода из жизни Волчек

По словам актера, летом состояние здоровья худрука «Современника» было гораздо хуже, чем зимой.

Актер Сергей Гармаш озвучил ранее неизвестные детали ухода из жизни Галины Волчек — художественного руководителя театра «Современник», где он служит уже много лет. Как отметил Гармаш, режиссер очень сильно любила жизнь. Она не хотела и думать о смерти. Именно поэтому, как он думает, она и ушла из жизни легко.

При этом актер отметил: он даже рад, хоть это и звучит страшно, что прославленный режиссер ушла из жизни именно так.

«Она сделала вздох на даче и потеряла сознание. Не видела ни реанимации, ни врачей, ничего», — отметил он.

Как сказал Сергей Гармаш, прошлым летом Волчек чувствовала себя намного хуже, чем зимой, когда и ушла из жизни. В свой день рождения, 19 декабря, у нее открылось второе дыхание. Наступил, как он отметил, прилив сил.

Артист вспомнил ее день рождения. Ненадолго он отъехал, а когда вернулся, то все уже разошлись. Оставался на празднике лишь его коллега Владимир Машков.

Гармаш тогда в шутку предложил коллеге бросить театр и пойти работать охранниками к Галине Волчек. Машкову идея понравилась. Он предложил создать ЧОП. Вместе в тот день они смеялись словно дети, сообщает «МК».