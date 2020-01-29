«Прекрасные!»: Васильев растрогался, увидев влюбленных Собчак и Богомолова

Константин Богомолов умилил многих своих подписчиков трогательным снимком со своей женой Ксенией Собчак. В кадре режиссер нежно обнимает супругу, которая с любовью прижимается к своей второй половинке. Фото театральный деятель разместил в личном блоге.

«Мой любимый», — отреагировала на пост Ксения Собчак. «Прекрасные!» — пришел в восторг Александр Васильев.

Историка моды поддержали многочисленные пользователи Сети. «Прям мурашки от фото, настолько чувствуется огонь и любовь. Кайф!», «Как же приятно на вас вдвоем смотреть!», «Чувствуется, что это по-настоящему», «Молодцы. Хотя вы мне, Богомолов, не нравились… Теперь как-то, наверное, Ваша», — можно увидеть в комментариях к посту.

Напомним, ранее мы писали о премьере сериала «Содержанки-2». На этот раз Константин Богомолов выступил в роли соавтора сценария, а не режиссера, как было в первой части картины.