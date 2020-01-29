Чурикова вспомнила, как Караченцов после каждого спектакля в «Ленкоме» звонил маме

По словам актрисы, ее партнер по сцене отчитывался за каждый день в театре.

Актриса Инна Чурикова во время вечера памяти, посвященного актеру и ее партнеру по сцене Николаю Караченцову, заявила, что в восьмидесятых годах прошлого века после каждого спектакля в театре «Ленком» артист садился к телефону и звонил своей матери. Ее всегда поражал этот факт. Николай Караченцов подробно рассказывал родительнице, как прошел спектакль. Его мать Янина Брунак в те годы работала за границей и сына видела крайне редко.

«Он торопился жить, наверное, ощущая, что времени немного отпущено ему», — заявила со сцены Инна Чурикова.

Как отметила актриса, ее партнер был уникален по своей сути. Она вспомнила, как много лет назад бывший директор «Ленкома» позвонил ей и сказал, что понял, кто подходит на роль Неле в спектакле «Тиль». Этим человеком как раз оказался Николай Караченцов.

«В его роли было все — герой, хулиган, любящий всех женщин мира», — отметила Инна Чурикова, слова которой приводит «МК».

Напомним, что Николай Караченцов ушел из жизни после продолжительной болезни в октябре 2018 года. Что касается его матери Янины Брунак, то она скончалась в 1991 году. Женщина была балетмейстером-постановщиком. Она ставила спектакли в крупнейших музыкальных театрах по всему миру. Много лет проработала в Сирии и столице Англии Лондоне.