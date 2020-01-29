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«Марк в меня»: двухлетний сын Маликова занялся балетом

Мальчик растет смышленым и очень похожим на своих знаменитых предков.

«Марк в меня»: двухлетний сын Маликова занялся балетом
Дмитрий Маликов. Фото: Бориса КУДРЯВОВ

В день своего 50-летия Дмитрий Маликов рассказал о двухлетнем сыне Марке. Мальчик, по мнению музыканта, очень похож на него, но еще больше на деда – Юрия Маликова, основателя ВИА «Самоцветы».

«Марк смышленый. В меня! Любит смеяться, любознательный. Не бука, спокойно идет на контакт – это он в маму больше, потому что я был стеснительным в детстве», — поведал певец «Комсомольской правде».

Сейчас у малыша два главных интереса – «танцы и большие машины». Родители уже отдали его в балетную школу Илзе Лиепы. Чуть позже планируют определить мальчика в спорт: на борьбу и какую-нибудь игру вроде футбола или хоккея. Кстати, сам Дмитрий занимался именно футболом.

В свои два года мальчик уже освоил счет до десяти, отлично говорит. Дмитрий признается, что рождение сына кардинально изменило его жизнь – появился новый смысл и цель (воспитать его, вырастить). Певец не скрывает, что ради появления Марка на свет они с женой прибегли к помощи суррогатной матери. Все-таки лет им было немало – ему 48, Елене – 52.

В скором будущем семья планирует переехать в новый дом, поскольку в этом уже помещается с трудом. 19-летняя дочь Стефания (в феврале уже будет 20) пока живет с родителями и переезжать не планирует.

Напомним, ранее мы писали о любопытном архивном снимке, которым Дмитрий Маликов поделился со своими подписчиками. Музыкант составил коллаж из себя нынешнего и Димы 20-летнего. В это время с ним на гастроли ездила бабушка и отгоняла от него поклонниц.

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«Марк в меня»: двухлетний сын Маликова занялся балетом
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