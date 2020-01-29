«Молодой»: Игорь Крутой напомнил, как выглядел во времена СССР

Известный 65-летний композитор опубликовал снимок, на котором ему не больше 25 лет.

Композитор Игорь Крутой в Instagram опубликовал снимок, на котором ему примерно 25 лет. «Молодой», — кратко подписал он архивный кадр и поставил улыбающийся смайлик. Скорее всего, фотография датирована концом семидесятых — началом восьмидесятых годов прошлого века.

Игорь Крутой родился на Украине. Он родом из небольшого городка Гайворон. Любопытно, что в детстве он самостоятельно освоил такой непростой инструмент, как баян. Затем поступил на теоретический факультет Кировоградского музыкального училища. Учебное заведение он окончил с отличием в 1974 году.

Первый успех к Игорю Крутому пришел, когда он попал в ансамбль к певице Валентине Толкуновой. На молодого пианиста обратили внимание.

Наконец всесоюзная слава накрыла Игоря Крутого в 1987 году. Именно он написал песню «Мадонна» для музыканта Александра Серова. Композиция стала лауреатом «Песни года», что в те годы было залогом дальнейших успехов и побед.

Отметим, что Игорь Крутой был дважды женат. От первого брака у него сын Николай. Ему сейчас уже 38 лет. Счастье же композитор обрел со второй супругой Ольгой. В 2003 году у них родилась дочь Саша. Также у композитора есть падчерица Виктория. С ее дочкой Деми-Роуз сейчас композитор проводит много свободного времени.