Ольгу Орлову запечатлели с новым бойфрендом

Им оказался приятный мужчина с сединой в волосах.

Несколько дней назад ведущая «Дома-2» Ольга Орлова призналась, что хочет второй раз выйти замуж. Ее брак с бизнесменом Александром Кармановым распался 15 лет назад, а сыну Артему уже 18, поэтому решение певицы выглядит вполне логичным.

В декабре на шоу «Алена, блин», звезда призналась, что у нее есть бойфренд, ему 50 лет, зовут Валерий.

Как пишет КП, ссылаясь на слухи, он занимается бизнесом. Недавно пару сфотографировали в одном из дорогих московских ресторанов с видом на Кремль.

Вначале они поужинали в компании с приятелями, а потом остались вдвоем. Ольга выглядела счастливой рядом с седовласым бойфрендом. Как отмечает издание, в основном на их столе стояли блюда советской кухни.