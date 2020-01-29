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Ольгу Орлову запечатлели с новым бойфрендом

Им оказался приятный мужчина с сединой в волосах.

Ольгу Орлову запечатлели с новым бойфрендом
Ольга Орлова. Фото: https://www.instagram.com/olgaorlova1311/

Несколько дней назад ведущая «Дома-2» Ольга Орлова призналась, что хочет второй раз выйти замуж. Ее брак с бизнесменом Александром Кармановым распался 15 лет назад, а сыну Артему уже 18, поэтому решение певицы выглядит вполне логичным.

В декабре на шоу «Алена, блин», звезда призналась, что у нее есть бойфренд, ему 50 лет, зовут Валерий.

Как пишет КП, ссылаясь на слухи, он занимается бизнесом. Недавно пару сфотографировали в одном из дорогих московских ресторанов с видом на Кремль.

Ольга Орлова с мужчиной. Фото
Ольга Орлова с мужчиной. Фото: Игорь Поляков. КП

Вначале они поужинали в компании с приятелями, а потом остались вдвоем. Ольга выглядела счастливой рядом с седовласым бойфрендом. Как отмечает издание, в основном на их столе стояли блюда советской кухни.

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Ольга ОрловаОрловаОрлова личная жизньОрлова новости
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Ольгу Орлову запечатлели с новым бойфрендом
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