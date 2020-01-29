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«Я буду часто появляться в компании девушек»: Гогунский ответил на слухи о романе с танцовщицей

Как сказал актер, Анастасия Либерман принимает участие в его творческом проекте.

«Я буду часто появляться в компании девушек»: Гогунский ответил на слухи о романе с танцовщицей
Гогунский ответил на слухи о романе со стриптизершей/http://globallookpress.com/

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro прокомментировал слухи о романе с танцовщицей Анастасия Разовой, которая взяла себе творческий псевдоним Либерман.

В последнее время актера стали часто замечать в обществе девушки, которая приехала покорять столицу из села Топчиха Алтайского края.

«Она замечательная девушка. А насчет слухов о романе? Главное, чтобы все счастливы были. Бывают, что такое понапишут…», — заявил актер.

По словам Виталия Гогунского, у него сейчас в самом разгаре творческий процесс.

«Мы сделали новый проект. Он очень крутой и вдохновляющий. Я сейчас на нем сосредоточен. Сейчас вокруг меня собрался талантливый коллектив друзей. Я всех их очень люблю», — заметил Виталий Гогунский.

Как считает звезда «Универа», красивые девушки — это неотъемлемая часть творческого проекта. Без них он просто не может состояться.

«Женская энергия – это материнская энергия. Она дает правильное отношение к жизни. Много сейчас популярных девушек. Я буду часто появляться в их компании и смотреть на них влюбленными глазами, но это не значит, что я веду кого-то под венец. Это часть творческого процесса. Анастасия принимает участие в моем проекте, как актриса. Она будет сниматься в клипе. И даже не в одном. И еще семь девушек вместе с ней», — подметил Виталий Гогунский.

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«Я буду часто появляться в компании девушек»: Гогунский ответил на слухи о романе с танцовщицей
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