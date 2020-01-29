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У молодой жены Петросяна разглядели беременность

По данным одного из Telegram-каналов, Татьяна Брухунова якобы скрывает живот под объемными вещами.

У молодой жены Петросяна разглядели беременность
Татьяна Брухунова. Фото https://www.instagram.com/bruhunova/

Telegram-канал «НеМалахов» сообщил, что Татьяна Брухунова, якобы, беременна. «У молодой жены Евгения Петросяна уже очень приличный срок, судя по фото», — написали они. Свое заявление канал проиллюстрировал снимками девушки в объемном свитере.

Татьяна Брухунова. Фото
Татьяна Брухунова. Telegram-канал «НеМалахов», скриншот https://t.me/nemalahov

На кадрах действительно можно разглядеть округлость в области живота. Однако, справедливости ради стоит заметить, что этот эффект мог случиться просто из-за неудачно подобранной модели.

Кроме того, Татьяна могла поправиться. Ведь девушка слывет большой гурманкой. В своем блоге она постоянно постит очень калорийную еду. И вряд ли она ею только любуется.

Напомним, слухи о том, что девушка планирует детей ходят с момента ее бракосочетания с артистом. Люди поговаривают, что Брухунова подписалась на странички в Instagram с детской одеждой и даже на один из роддомов.

Подчеркнем, что это всего лишь досужие домыслы, не имеющие фактического подтверждения.

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У молодой жены Петросяна разглядели беременность
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