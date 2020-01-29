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«Бывает, что люди переобуваются»: бывший духовник Поклонской обвинил ее в уходе от православия

Как считает отец Сергий, осуждать депутата Госдумы он не собирается.

«Бывает, что люди переобуваются»: бывший духовник Поклонской обвинил ее в уходе от православия
Поклонская прошлым летом рассталась с духовным отцом/http://globallookpress.com/

Создатель монастыря «Спорительница хлебов» отец Сергий (Романов), который является бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, заявил, что экс-прокурор Крыма отошла от православия. При этом осуждать ее за этот поступок он не намерен. Наоборот, отец Сергий продолжает молиться за Наталью Поклонскую.

«Она разорвала отношения. Я ничего не имею против. Бывает, что люди переобуваются», — заявил отец Сергий.

Как сказала схиигумен, есть люди, которые очень непостоянны в своих поступках. Начинают они за здравие, а заканчивают за упокой. При этом он подчеркнул, что сейчас Наталья Поклонская не хочет идти вместе с православием.

Добавим, что прошлым летом депутат Госдумы выступила с заявлением, что ее больше ничего не связывает с отцом Сергием. Ранее она считала его своим духовным отцом. Сейчас у нее новый наставник – архимандрит Аркадий. За последнее время Поклонская сделала несколько достаточно странных для православных заявлений. Она, к примеру, заступилась за Хэллоуин, не поддержала идею запретить аборты, сообщает Ura.ru.

Напомним, что в прошлом году Наталья Поклонская развелась со своим супругом Иваном Соловьевым. Как она рассказывала, с мужчиной ей теперь не по пути. Она намекнула, что у супруга были проблемы с алкоголем. Кроме того, она сказала, что не хочет комментировать их отношения постоянно. Поклонская подколола Соловьева, который после расставания стал давать направо и налево комментарии об их браке. Сейчас, судя по всему, бывший прокурор Крыма одинока. Во всяком случае каких-то заявлений о новом мужчине, появившимся в ее жизни, она не делала.

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Иван СоловьевКрымНаталья ПоклонскаяНовости googleОтец Сергий
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«Бывает, что люди переобуваются»: бывший духовник Поклонской обвинил ее в уходе от православия
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