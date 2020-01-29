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«Ничуть не изменился!»: Маликов в свой юбилей удивил снимком 30-летней давности

Музыкант принимает поздравления с днем рождения.

«Ничуть не изменился!»: Маликов в свой юбилей удивил снимком 30-летней давности
Дмитрий Маликов. Фото Global look press.

29 января Дмитрию Маликову исполнилось 50 лет. Свой творческий путь артист начал в 17 лет. Его старт не был трудным. Студент консерватории, видевший себя в будущем композитором, сочинил несколько песен и решил спеть их сам.

Так появился его первый хит «Ты моей никогда не будешь». В 19 лет он уже собирал стадионы и не знал, как спастись от поклонниц. А поскольку он был невероятно юн и неопытен, на гастролях его сопровождала бабушка. Нередко ей приходилось в буквальном смысле отгонять от внука девушек.

Маликов предложил своим поклонникам вспомнить, каким он был в этот период. В личном блоге он выставил фотоколлаж с собой сегодняшним и тем, что был 30 лет назад. «Ничуть не изменился!» — тут же последовал комментарий от одного из подписчиков.

«Дима! С Днем рождения! Будь здоров и счастлив, дорогой!» — поздравила музыканта Анита Цой.

«С днем рождения, дружище! Счастья по всем фронтам!» — поддержал Оскар Кучера.

«Димочка! Вы с приятелем — целое поколение! С днем рождения! Будь здоров», — написала Наталья Подольская.

«Дима, дорогой, с Юбилеищем тебя! Счастья тебе и твоей прекрасной семье!» — отметился Игорь Николаев.

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день рожденияДмитрий МаликовМаликов
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«Ничуть не изменился!»: Маликов в свой юбилей удивил снимком 30-летней давности
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