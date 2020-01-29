Незаменимых нет: Меган Маркл и принцу Гарри нашли преемников

Британский историк и эксперт королевской семьи Роберт Лейси сообщил СМИ, что принца Гарри и Меган Маркл заменит другая пара. Но не супруги, а две сестры-принцессы. По мнению биографа, обязанности покинувших Британию герцогов Сассекских будут возложены на дочерей скандального принца Эндрю, герцога Йоркского.

«Двое выбыли, двое должны занять их место. И это будут принцесса Беатрис и принцесса Евгения», — заявил Лейси.

Историк уверен, что внучки королевы Елизаветы примут такое предложение. 29-летняя Евгения Йоркская и 30-летняя Беатрис Йоркская могут заменить Меган Маркл и принца Гарри на официальных мероприятиях и разделить королевские обязанности с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Отец сестер, опальный принц Эндрю, сложил полномочия из-за скандала с педофилом, однако у его дочерей хорошая репутация. Принц Гарри однажды обмолвился, что принцессы достойны подражания.

«Это то, что нужно королевской семье в ближайшие 15 лет, пока их сможет заменить поколение принца Джорджа», — цитирует слова эксперта издание Hello. Очевидно, что Лейси имеет в виду шестилетнего сына принца Уильяма.

Тем временем, Меган Маркл и принц Гарри пытаются адаптироваться к жизни в Канаде. И это не так-то просто, учитывая, сколько денег требуется для обеспечения круглосуточной охраны семьи Сассекских. Канадцы уже собрали 90 тысяч подписей против того, чтобы безопасность королевской пары оплачивалась из их карманов.

В то же время британские журналисты придумали новый глагол из имени герцогини – «меганмарклить», что означает уходить из токсичного общества, в котором тебя не ценят.