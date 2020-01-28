«Моем другу другу спинку»: Каменских разоткровенничалась о браке с Потапом

Еще в мае 2019 года Алексей Потапенко, больше известный как Потап, сыграл свадьбу со своей возлюбленной Настей Каменских. При том, что пара долгое время скрывала свой роман от поклонников и прессы, молодожены активно делились с подписчиками отчётными снимками с торжества и последующими кадрами из свадебного путешествия. При этом в беседе с поклонниками девушка заявила, что для отношения с мужчиной зиждутся не только на страсти и обоюдной любви, но и взаимопонимании, поддержке, уважении.

Потап и Настя не расстаются даже на съемках — супруги стали наставниками украинской версии шоу «Голос». Таким образом, молодожены могут проводить друг с другом каждую свободную минутку. Несмотря на то, что Каменских крайне редко рассказывает о личной жизни, девушка поддержала мужа в его беседе с Даном Баланом. При этом супруги смутили своими историями молдавского певца. Потап заявил, что они с женой вместе принимают ванну.

«Вы моете друг друга?!» — смутился Балан, чем привлек внимание возлюбленной музыканта.

Девушка разоткровенничалась о браке с Потапом, поделившись некоторыми деталями их совместной жизни, пишет «Комсомольская правда». Каменских кокетливо уточнила, что они с возлюбленным моют другу другу спинку. Сам Балан на слова певицы отреагировал спокойно, не став расспрашивать Настю о личном.