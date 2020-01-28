28 января весь мир отмечает 200-летие со дня открытия Антарктиды. На сегодняшний день материк является важной научной площадкой для изучения и развития технологического процесса. Изучая ее, синоптики смогли детально восстановить климатическую летопись Земли за миллионы лет, а также ответить на ряд вопросов, что ждет нашу планету в случае наступления глобального потепления.

РИА Новости отмечают, что уникальным сокровищем для изучения являются антарктические льды. С их помощью ученые могут добывать поистине невероятную информацию о климате всей планеты. Причина кроется в пузырьках воздуха, которые лед буквально захватывает внутрь во время формирования. Слой за слоем лед накапливает в себе воздух, тем самым, формируя и сохраняя информацию. Физики называют этот процесс оствальдовским созреванием.

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Сейчас ученые, объединившись, занимаются поиском древнейшего льда. В случае, если специалистам удастся отыскать его, они смогут сформировать максимально полную картину климатических изменений.

«Это позволит установить, почему произошла перестройка климатической системы в позднем плейстоцене, примерно миллион лет назад. Уже найденные нами образцы не позволяют получить временной климатический ряд, чтобы понять, как эволюционировала атмосфера Земли в тот критический для формирования современной климатической системы момент», — пояснили специалисты.