Патриарх Кирилл предложил радикальный способ борьбы с падающей демографией

Глава РПЦ предсказал увеличение численности населения на 10 миллионов человек за 10 лет.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл предложил радикальный метод борьбы с падающей демографией. В последнее время аналитики отмечают серьезные проблемы рождаемости в стране. Так, чтобы стимулировать заводить больше детей, Владимир Путин предложил ввести материнский капитал на первого ребенка. Во время обращения к Федеральному собранию президент подчеркнул, что именно деньги являются главным фактором, почему многие россияне не решаются продолжать род.

В свою очередь, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл считает, что проблема кроется в существовании добровольных абортов. Глава РПЦ подчеркнул – если существенно ограничить возможность хирургического прерывания беременности, за 10 лет численность страны возрастет на 10 миллионов человек.

«Никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов», — передает его слова ТАСС.

Кирилл также подчеркнул – он неоднократно затрагивал эту тему во время своих публичных выступлений и намерен продолжать это делать, пока из системы ОМС не исчезнет «исключение жизни по желанию».