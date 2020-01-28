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Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

В ведомстве полагают, что такой шаг экономически обоснован.

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Фото: КП/Золото Олег

В Министерстве труда выступили с предложением снизить прожиточный минимум на 403 рубля. Соответствующее распоряжение было опубликовано 28 января на официальном портале нормативно-правовой информации. В пояснении отмечается, что речь идет о IV квартале 2019 года – так, на душу населения планируется выделить 10 тысяч 609 рублей, что ощутимо меньше по сравнению с III кварталом 2019 года ( 11 тысяч и 12 рублей). Для трудоспособного населения сумма прожиточного минимума составит 11 тысяч 510 рублей, для пенсионеров – 8788 рублей, для детей 10383 соответственно.

Пенсионерка делает покупки в продуктовом магазине. Фото
Пенсионерка делает покупки в продуктовом магазине. Фото: КП/Комяков Владислав

В документе отмечается, что причиной снижения прожиточного минимума стало снижение цен на продукты – так, картофель стал дешевле в среднем на 25 процентов, капуста и сахар – на 15 и 18 процентов, а морковь и лук – на 29 и 27 процентов.

Сейчас текст поправок выставлен на общественные обсуждения. Подобное снижение аналитики отмечают не в первый раз: так, в 2018 году сумма прожиточного минимума снизилась на 2,3 процента, в 2017 – чуть больше, чем на 5 процентов, в 2016 и 2015 также на 2 процента, отмечает «Российская газета».

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деньгиМинтрудпрожиточный минимум
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Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
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