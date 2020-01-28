Собянин потребовал взять отели и объекты туризма под контроль из-за вспышки коронавируса

В случае, если у властей появятся подозрения на распространение инфекции, то моментально подключатся медики.

Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал взять на контроль отели и объекты туризма из-за возможного возникновения китайского коронавируса на территории города. На личном сайте глава администрации пояснил, что пока переживать жителям и гостям столицы не о чем, правительство предпринимает превентивные меры на случай, если распространение инфекции будет зафиксировано. Москва является культурным и туристическим центром России, именно поэтому столичные власти уделяют безопасности горожан особое внимание.

Сейчас для координации ведомственных служб уже создан оперативный штаб: он отслеживает ситуацию и отвечает за незамедлительное реагирование.

«Берем под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов. При появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра», — проинформировал Собянин.

Помимо прочего, аптеки и больницы активно снабжаются необходимыми медикаментами и средствами диагностики. Мэр Москвы пообещал лично контролировать ситуацию и своевременно информировать об отклонениях от нормы.

Отметим, что на сегодняшний день число заболевших в Китае достигло 4,5 тысяч человек. Жертвами вируса стали 106 человек, отмечает ТАСС.