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«Его друзья по две-три ходки сделали»: Павлиашвили рассказал о сыне Леване

Как отметил музыкант, если бы наследник не учился в Суворовском училище, то все могло закончиться для него плачевно.

«Его друзья по две-три ходки сделали»: Павлиашвили рассказал о сыне Леване
Павлиашвили рассказал о сыне Леване/http://globallookpress.com/

Певец Сосо Павлиашвили в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал об увлечениях 32-летнего сына Левана от первого брака. Как отметил исполнитель, в юности Леван мог пойти по неправильной дороге.

«Я мог его потерять. Поэтому выбрал для него военное образование. Он учился в Суворовском училище. Потом окончил Военно-технический университет. Раньше в моем детстве пальцем показывали, кто наркоман. А в его детстве пальцем уже показывали, кто не наркоман. Его одноклассники по две-три ходки сделали. Многих нет в живых», — сказал Сосо Павлиашвили.

При этом в потерянном поколении девяностых годов певец винит взрослых. «В этом виноваты, конечно, мы. Мы им показали плохой пример. Все девяностые годы мы предавали и уничтожали друг друга. Я не за всех, конечно, говорю, но таких было много», — отметил он.

Как считает исполнитель, сына он сохранил благодаря военному воспитанию. «Сейчас он нам помогает. С моими друзьями открыл ресторан. В заведении он отвечает за караоке. Он — хороший психолог. У него огромное количество близких людей, с которыми у сына сложились доверительные отношения», — сказал исполнитель.

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«Его друзья по две-три ходки сделали»: Павлиашвили рассказал о сыне Леване
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