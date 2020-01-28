Сосо Павлиашвили строит в Грузии на свои деньги церковь

По словам музыканта, в родной стране он не был уже несколько лет.

Музыкант Сосо Павлиашвили в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признался, что уже несколько лет не ездил в Грузию. Из-за обострения отношений между странами певец не бывает на родине и очень переживает по этому поводу.

«Там не до меня сейчас. Все из-за политической ситуации между странами. Ко мне родители часто приезжают. Это меня успокаивает», — сказал известный певец.

Ведущая шоу Алла Довлатова спросила музыканта, когда возобновится прямое авиасообщение между странами. «Я не могу ответить на этот вопрос. Все пока очень непредсказуемо. Сами все видите. Скажу, что на родине я строю церковь на свои деньги. Особо не афиширую этот факт. К сожалению, маленькая часть людей не хочет, чтобы у России и Грузии были хорошие отношения. Я никого не учу. Мы все под Богом ходим», — добавил Сосо Павлиашвили.

При этом певец сказал, что он не сомневается, что если Россия будет процветать, то будет все прекрасно и в Грузии.