«В панике»: Дана Борисова и Аскольд Запашный рассказали о коронавирусе в странах Азии

Знаменитости недавно побывали за границей и сообщили о мерах безопасности, которые там принимаются.

Дрессировщик Аскольд Запашный на днях вернулся из Сингапура, где встретил китайский Новый год и побывал на нескольких праздничных шоу. По словам артиста, они уехали, когда коронавирус только начинал распространяться. «Именно в день нашего отъезда был официально зафиксирован в стране случай заболевания коронавирусом», — рассказал дрессировщик журналистам Teleprogramma.pro.

Запашный отметил, что хоть в Сингапуре многие и носят маски, санобработка не проводится и массовые мероприятия не отменяются. А вот по прибытии в Москву всех пассажиров с помощью тепловизоров проверили сотрудники эпидемслужбы в защитных костюмах. Никого не выпустили из самолета, пока не убедились, что температура тела соответствует норме.

«Наверно, нам просто повезло– мы уехали оттуда, если можно так выразиться, в начале разгара», — заключил Аскольд.

А вот Дана Борисова призналась, что паникует. Телеведущая недавно вернулась из излюбленного Таиланда и поделилась своими страхами в Инстаграм. По словам Борисовой, она не знала о коронавирусе, когда была на отдыхе, потому что не смотрела новости. Однако тайцы уже ходили по острову в масках.

«Мне страшно, хоть я уже и в Москве нахожусь. Можно сказать, что я в панике. Сейчас, например, я уже не поехала бы в Таиланд. И я стараюсь сейчас не встречаться с теми из своих знакомых, кто ездит в Китай», — рассказала Борисова и заявила, что и в российской столице будет носить маску, потому что очень боится заболеть коронавирусом.

Актриса Оксана Сташенко часто бывает в Китае. По словам звезды «Возвращения Мухтара», в Китае очень серьезно относятся к опасности заражения смертельным заболеванием – люди в специальной форме регулярно обрабатывают подъезды, подземные парковки и места скопления народа. Китайцы во время эпидемии тщательно моют руки, лицо, нос и уши с хозяйственным мылом, активно используют антисептики. Сташенко говорит, что в Поднебесной в этом году теплая зима, как и в Центральной России, а значит, вирусы и микробы не замерзли и сейчас активировались. Среди населения бродят слухи, что коронавирус может быть биологическим оружием, но в открытую такого не говорят – партия накажет.

А вы что думаете о коронавирусе? Паникуете?