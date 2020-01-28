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«Все польется в Москву-реку»: Галкин предупредил об опасности многоэтажной застройки в Грязи

Неподалеку от места застройки располагается замок комедианта и его супруги Аллы Пугачевой.

«Все польется в Москву-реку»: Галкин предупредил об опасности многоэтажной застройки в Грязи
Максим Галкин. Фото: Инстаграм

Максим Галкин предупредил об опасности многоэтажной застройки неподалеку от коттеджного поселка Грязь. Ранее журналисты сообщили о планах возвести новый жилой массив в окрестностях сразу трех населенных пунктов. Вырубка леса и возможное появление домов на этом участке очень смутили шоумена – он рассказал, что тот небольшой участок леса, который остался в этой зоне, – это последний оплот культурно-исторического ландшафта.

Сейчас, как выяснилось, ситуация может быть еще опаснее, чем о ней говорили ранее. В беседе с «Говорит Москва» Галкин отметил, что из-за появления новых домов загрязнения могут попасть в Москву-реку и в столичный водопровод, а значит, будет спровоцирована экологическая катастрофа локального масштаба.

«Как только эти замечательные три с половиной миллиона квадратных метров жилья, этот стотысячный город начнет сбрасывать сточные воды, как бы он их ни очищал, он в какой-то момент попадет в аварийную ситуацию. И все фекалии польются в Москву-реку, и это все попадет в водопровод Москвы», – озвучил свои опасения Галкин.

Максим пояснил, что намерен дальше освещать проблему, выражая, таким образом, мнения и других местных жителей. Кроме того, Галкин призвал сохранить природу для будущих поколений.

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«Все польется в Москву-реку»: Галкин предупредил об опасности многоэтажной застройки в Грязи
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