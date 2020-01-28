90 тысяч канадцев подписали петицию против оплаты охраны Гарри и Меган

После переезда герцогов Сассекских в Канаду у местных жителей возникло много вопросов. Королевская пара заявила, что собирается оставаться в стране кленового листа до переизбрания нового президента Америки вместо Дональда Трампа. А после переедет в Калифорнию. Однако уже сейчас остро стоит вопрос об организации безопасности Меган Маркл и принца Гарри. Профессиональная охрана обходится в миллион фунтов стерлингов в год, и канадцы очень не хотят платить за нее из своих карманов. По этому поводу граждане создали петицию, которую подписали уже 90 тысяч человек.

И хоть 90 тысяч человек — это всего лишь 0,2% населения страны, многочисленные опросы в прессе показывают, что, по мнению канадцев, платить за свою безопасность должны сами принц Гарри и Меган Маркл. Тем более, что супруги заявили о стремлении к финансовой независимости.

К слову, во время новогоднего отдыха Меган и Гарри в Канаде премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что власти готовы оплатить половину дорогостоящей охраны герцогов Сассекских — а это полмиллиона фунтов стерлингов в год. Однако против этой идеи выступило множество канадцев, в том числе уважаемая газета Globe and Mail. Редакция опубликовала открытое письмо, в котором подробно по пунктам объяснила, почему члены британской королевской семьи не могут жить в их стране.

После окончательного переезда королевской четы в Канаду Трюдо сообщил прессе, что еще не обсуждал с королевой Елизаветой детали организации безопасности ее внука и невестки. «Канадцы рады приветствовать герцога и герцогиню Сассекских в своей стране. Мы поддерживаем стремление Гарри и Меган стать финансово независимыми, ведь траты на содержание столь богатой и именитой пары не должны ложиться на плечи канадских налогоплательщиков», — сообщает газета The Washington Post.