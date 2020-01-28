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Уткин озвучил новую зарплату Кокорина в «Зените»

После условно-досрочного освобождения футболист был готов играть бесплатно.

Уткин озвучил новую зарплату Кокорина в «Зените»
Уткин озвучил зарплату Кокорина/http://globallookpress.com/

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что новая зарплата нападающего Александра Кокорина в клубе после условно-досрочного освобождения составляет 20 тысяч рублей в месяц.

Как сказал Уткин, футболист был согласен играть за клуб с берегов Невы бесплатно, однако по закону этого сделать было нельзя. Контракт с футболистом был перезаключен. Ему, как утверждает Уткин, назначили символическое вознаграждение.

При этом Василий Уткин оказался осведомлен о зарплате игрока до того, как он оказался в колонии. Журналист сказал, что футболист получал пять миллионов «то ли долларов, то ли евро» в год.

Как добавил Уткин, нынешним летом у Кокорина истекает контракт с клубом. Однако футболиста, как он сказал, никуда не отпустят. Его хотят «домучить» в клубе, в котором он выступал последние несколько сезонов.

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Александр КокоринВасилий УткинНовости googleНовости футболаФК "Зенит"
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Уткин озвучил новую зарплату Кокорина в «Зените»
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